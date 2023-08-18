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Центрэнерго в новом отопительном сезоне привлечет 8 энергоблоков. На ТЭС строят защитные сооружения

18 августа, 2023 пятница
16:16
Экономика

В новом отопительном сезоне Центрэнерго привлечет 8 энергоблоков суммарной мощностью 1640 МВт. Вокруг Трипольской и Змиевской ТЭС строят защитные сооружения

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

На электростанциях продолжаются восстановительные работы, направленные на ликвидацию последствий попаданий по промышленным площадкам во время ракетных обстрелов оккупанта.

Обезопасить работу тепловых электростанций при продолжении российских атак собираются с помощью защитных сооружений. На Трипольской ТЭС выполнено уже 100% таких работ, на Змиевской ТЭС – 70%.

Для бесперебойной работы в осенне-зимний период энергоблоки Трипольской и Змиевской ТЭС будут работать в смешанном формате – на угле, газе и мазуте.

Потребность двух ТЭС в угле на отопительный период, по прогнозу, составляет 1,7 млн тонн, его сейчас накапливают на складах. Основными поставщиками по действующим контрактам являются государственные предприятия Укруголь и Волыньуголь, ООО "Шахта 1-3 Новогродовская". Также ведутся переговоры с ДТЭК, ГП и ООО "Шахта Краснолиманская".

"Параллельно с этим поставки газа как альтернативного вида топлива до конца отопительного сезона компании гарантирует ООО ГК "Нефтегаз Трейдинг", – говорится в сообщении.

Справка: В состав Центрэнерго входят три теплоэлектростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области (последняя – временно оккупированная). До полномасштабной войны их суммарная установленная мощность производственных активов составляла 7665 МВт, что равнялось около 14% общей мощности электростанций Украины.

  • Ранее в Минэнерго рассказали о сложной подготовке к отопительному сезону в прифронтовых и приграничных регионах.
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