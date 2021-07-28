"Центрэнерго" просит средства из резервного фонда на закупку угля

Об этом сообщает первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, обнародовав копию письма госкомпании.



"В связи с критической ситуацией, сложившейся на рынке электрической энергии, "Центрэнерго" столкнулся с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства. В свою очередь снижение поступлений средств усложняет подготовку к осенне-зимнему периоду. Из-за нехватки оборотных средств под угрозой своевременного выполнения ремонтной программы и накопления достаточных запасов угля ", - говорится в обращении.



Госкомпания призвала СНБО, правительство и Минэнерго вмешаться в ситуацию.



"Просим принять необходимые меры для регулирования рынка, а именно обязать НКРЭКУ принять минимальные прайс-кепи и отменить максимальные прайс-кепи, а также провести проверку участников рынка по манипуляций, ввести плату за мощность, выделить средства из резервного фонда для закупки угля с целью бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 года ", - говорится в обращении госкомпании.

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