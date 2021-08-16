"Центрэнерго" получила наблюдательный совет
Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий выбрал наблюдательный совет "Центрэнерго"
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Согласно сообщению, Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий выбрал независимых членов и представителей государства в наблюдательный совет "Центрэнерго".
"Был проведен ряд интервью и выбраны троих независимых членов и двух представителей государства наблюдательного совета "Центрэнерго". Кандидаты имели возможность озвучить свое видение развития компании, учитывая компетенции, и ответить на вопросы членов и независимых экспертов Комитета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего рекрутинговая компания сформировала короткий список из 15 человек. Была проведена работа над анкетами участников, изучен анализ компетенций, уровня профессионализма, управленческие способности, изучены вопросы избежания конфликтов интересов кандидатов и тому подобное.
По словам министра экономики Алексея Любченко, среди первоочередных задач наблюдательного совета является стабилизация финансовой ситуации компании, обеспечение бесперебойного отопительного сезона 2021-2022 годов и приватизации предприятия.
В пресс-службе напомнили, что "Центрэнерго" включена в перечень объектов большой приватизации, подчеркивает важность улучшения показателей экономической деятельности. При этом наблюдательный совет должен наладить конструктивное сотрудничество с советниками по приватизации для проведения максимально успешного конкурса.
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