Центральный Банк России предложил запретить криптовалюты в стране

Об этом идет речь в докладе ЦБ России.



Регулятор предлагает внести несколько изменений в российское законодательство.



"Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение этого запрета", - говорится в документе.



Также в документе предлагают установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют как средство платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами на территории РФ.



Это объясняют тем, что масштаб и распространение майнинга криптовалют в России "несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности".



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