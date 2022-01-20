Центральный Банк России предложил запретить криптовалюты в стране
Центральный Банк РФ предлагает запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют на территории России
Об этом идет речь в докладе ЦБ России.
Регулятор предлагает внести несколько изменений в российское законодательство.
"Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение этого запрета", - говорится в документе.
Также в документе предлагают установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют как средство платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами на территории РФ.
Это объясняют тем, что масштаб и распространение майнинга криптовалют в России "несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности".
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