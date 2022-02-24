Центральный банк Польши предоставит Украине $1 млрд немедленной помощи
Народный банк Польши выделил Украине срочную помощь на $1 млрд в связи с обострением российской агрессии
Об этом говорится на сайте банка .
Правление Национального банка Польши решило предоставить Национальному банку Украины операцию валютного свопа на сумму 4 миллиарда злотых
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