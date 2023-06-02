Центральная власть не сообщила владельцев частных укрытий об обязанностях, - советница Кличко в Ассоциации городов
Орган центральной власти должен предоставить информацию владельцу, что его помещение должно использоваться в качестве укрытия. Он должен быть уведомлен, что отвечает за то, чтобы его открыть и обеспечить
Об этом в эфире Эспрессо заявила советница главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко Оксана Продан.
"В соответствии с законом все укрытия должны быть открыты во время тревоги. Люди должны иметь доступ ко всем бомбоубежищам и укрытиям. Для этого владельцу орган центральной власти или его территориальное подразделение должен предоставить информацию, что его помещение должно использоваться как укрытие. Владельцу должно быть сообщено, что он отвечает за то, чтобы его открыть и обеспечить. Насколько я знаю, сегодня ни в Киеве, ни в других общинах такая работа не велась.Владельцы на свой страх, усмотрение, риск делают обустройство и ключи передают в ОСМД или сами обеспечивают доступ до укрытия, когда это нужно", – сказала она.
- В результате вражеских обстрелов в ночь на 1 июня в Киеве три человека погибли возле закрытого укрытия. После этого столичные власти заявили, что отныне все убежища в городе будут постоянно открыты.
- В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. 2 июня Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине.
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