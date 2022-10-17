Центральная Азия ускользает из объятий России, - политолог Кулик

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Вроде кажется, что есть СНГ, Таможенный союз и ОДКБ, но на самом деле это больше клубы по интересам, где эти страны пытаются что-то получить от России, а Россия через такие клубы пытается влиять на страны Центральной Азии. Есть дипломатия между Москвой и руководством каждой центральноазиатской страны, соответственно, уровень взаимодействий разный. Но в целом происходит дистанцирование стран Центральной Азии от России. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан начинают дистанцироваться, уклоняться от ответов на требования РФ по вопросам безопасности и экономическим", - отметил политолог.



Виталий Кулик добавил, что, например, Казахстан закрывает российские издания и прекращает вещание российских каналов, запрещаются марши на 9 мая. Даже в Кыргызстане руководство отказывается от проведения военного обучения ОДКБ. Также Казахстан и Кыргызстан отказываются от счетов в рублях в рамках Таможенного союза, а в некоторых странах Центральной Азии проходят проукраинские акции протеста.



"Каждая из стран Центральной Азии понимает исходящую от России опасность, соответственно, пытаются покрыть дефициты такой безопасности привлечением займов у других региональных игроков таких, как Турция, Иран, Китай. Например, на Памире в Таджикистане создана китайская военная база, а Узбекистан в разы увеличил закупку китайской военной техники. Кыргызстан и Таджикистан почти на постоянной дотации на модернизацию своих вооруженных сил со стороны Китая за счет вытеснения России в безопасном и экономическом плане из Центральной Азии, что очень беспокоит Кремль. Сначала мы видели взрыв в Казахстане в январе этого года, потом были акции протеста и взрыв на Памире в Таджикистане, далее Каракалпакстан в Узбекистане. Я не исключаю, что будем видеть еще некоторые бунты и беспорядки в Кыргызстане и даже в Туркменистане ", – прокомментировал Кулик.

15 октября президент Казахстана заявил о попытках дестабилизировать Центральную Азию с помощью информационных технологий

Также президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в военную доктрину страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb