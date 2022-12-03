Об этом сказал экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана и бывший советник президента Казахстана по вопросам национальной безопасности Альнур Мусаев в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"В Казахстане, с одной стороны, часть людей и специалистов считает, что Токаев чисто пророссийский политик, стремится в объятия России. Другие, так же ошибочно, уверены, что он к России и Путину относится холодно и отходит от тесного взаимодействия с соседями. Эти оба мнения я считаю ошибочными", - заявил он.

По мнению экс-чиновника, Токаев проводит самостоятельную политику и нельзя говорить, что она пророссийская или антироссийская.

"Она многовекторная. Как он много лет осуществлял политику отношений в международном плане, говорить о направлении в какую-то одну сторону мы не можем. Что касается газового союза, который предложил Путин на встрече Россия – Казахстан – Узбекистан, я думаю, Узбекистан и Казахстан не примут такое предложение. Центральная Азия сегодня пытается всеми способами обойти территорию России в поставках энергоресурсов. По инициативе Европейского Союза европейскими странами осуществляется интенсивная разработка маршрута поставок нефтересурсов в Европу", - подчеркнул Мусаев.

Он добавил, что это направление перспективно.

"Очень важно обойти повторные санкции в отношении государств, которые могут помогать России обходить санкции во многих вопросах. Поэтому нет безусловного движения Токаева в сторону России. Токаев понимает, что поражение России в войне с Украиной неизбежно, и, как и многие другие страны, в которые принадлежат Турция, Европейский Союз, он проводит политику в интересах собственного государства", - подытожил бывший советник президента Казахстана.

В начале ноября 2022 года Европейский Союз и Казахстан договорились о партнерстве в сфере сырья и развития новейших технологий , в частности аккумуляторов и возобновляемого водорода.