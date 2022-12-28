Центр временно оккупированной Ялты украсили желтыми и синими огнями.
Во временно захваченной Ялте рашисты украсили центральные улицы желто-синими огнями.
Об этом информируют на сайте Крым.Реалии .
"На центральных улицах Ялты в аннексированном Крыму использовали новогодние украшения в желто-синей расцветке", - пишет издание.
Сообщятся, что в соцсетях многие обратили внимание на новогодние украшения в цветах украинского флага.
Официальных комментариев оккупационных властей Ялты нет.
- Ранее сообщалось, что во временно оккупированномКрыму в поселке Красногвардейское 31 августа с 6 утра горела российская нефтебаза. А в ночь с 3 на 4 сентября в Симферополе раздались взрывы.
- 30 сентября, во временно оккупированном Крыму были слышны громкие взрывы. В частности, в городах Ялта, Спартак, Алупка.
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