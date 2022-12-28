Центр временно оккупированной Ялты украсили желтыми и синими огнями.

Об этом информируют на сайте Крым.Реалии .

"На центральных улицах Ялты в аннексированном Крыму использовали новогодние украшения в желто-синей расцветке", - пишет издание.

Сообщятся, что в соцсетях многие обратили внимание на новогодние украшения в цветах украинского флага.

Официальных комментариев оккупационных властей Ялты нет.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированномКрыму в поселке Красногвардейское 31 августа с 6 утра горела российская нефтебаза. А в ночь с 3 на 4 сентября в Симферополе раздались взрывы.

30 сентября, во временно оккупированном Крыму были слышны громкие взрывы. В частности, в городах Ялта, Спартак, Алупка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb