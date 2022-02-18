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Центр стратегических коммуникаций назвал российские СМИ, распространяющие фейки о событиях на Донбассе

18 февраля, 2022 пятница
19:09
Общество

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности назвал российские СМИ, распространяющие фейки о событиях на востоке Украины

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций (ЦСК) в Telegram.

"Кремль на максимум включил на востоке Украины "радио тысячи холмов". Десятки российских медиа, разжигающих ненависть и распространяют фейковые "ужастики", беззастенчиво лгут. Некоторые из них сами прибегают к провокациям, чтобы создать соответствующую картинку", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в центре, "Радио тысячи холмов" – это руандийская радиостанция, сыгравшая решающую роль в геноциде в Руанде в 1994 году. Жесточайше убивали именно там, где оно работало, создавая соответствующую атмосферу. Работников этого радио позже признали виновными в геноциде.

В ЦСК отметили, что российские медиа "буквально инсценируют обстрелы".

"Там, где они собираются, всегда будут кровь, смерть и разрушение. На Донбассе уже был замечен такой кровавый пропагандистский десант: Коц, Стешин, Пегов и Асламова", - отметили в центре.

Центр сообщает, что "сеять ложь и рознь" на восток Украины прибыли представители таких российских медиа: НТВ, информагентство "Антифашист", RT, газета "Комсомольская правда", российское информагентство "ФАН", ТК "Россия", журнал "Русское слово" , РЕН ТВ, "Лента.ру", телеканал "Царьград", МИА "Россия сегодня", "Интерфакс", информагентство "Главные новости", МИЦ "Известия", телеканал "Звезда", сетевое издание Wargonzo, газета "Вечерняя Москва", Общество друзей Юманите, Anna News.

Также разведывательное сообщество InformNapalm 18 февраля разоблачило фейк, что якобы "украинская ДРГ" сил спецопераций была обнаружена и вступила в бой на Донбассе.

"Мы заметили продолжение этой масштабной психологической операции, целью которой является предварительное навязывание жителям ОРДЛО ошибочного мнения якобы Украина "готовит наступление". Параллельно нагнетается паника с эвакуацией населения ОРДЛО. Эти информационно-психологические действия выполняются боевикам и могут предшествовать масштабной военной операции на Донбассе", - отметили волонтеры.

  • Напомним, СБУ призвала украинцев не паниковать и критически мыслить на фоне распространения фейков по поводу российской агрессии и нагнетания в инфопространстве.

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