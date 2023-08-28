Центр статических коммуникаций опроверг фейк, якобы украинских беженцев в ЕС будут мобилизовывать в ряды ВСУ

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В центре отмечают, что в конце июня 2023 года Eurostat действительно считал количество украинцев, получивших временную защиту в странах ЕС, но делали это для понимания общей ситуации по количеству беженцев, а не для мобилизации. И объясняют, что дипломатические представительства не могут депортировать украинцев для мобилизации в ряды ВСУ.

"Государственная пограничная служба Украины может возвращать в Украину только военнообязанных мужчин, которые незаконно пытаются пересечь границу во время военного положения, и тех, кто не имеет оснований для получения статуса беженца", - добавляют в Центре стратегических коммуникаций.

Поводом для депортации могут стать только следующие нарушения: неоплаченные штрафы, просроченная виза, недействительное приглашение, судимость, не указанная на момент выдачи визы, нарушение общественного порядка или незаконное пребывание в стране.