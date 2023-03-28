Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Карта создана на основе данных из открытых источников и будет дополняться. Как видно из географии лагерей, процесс вывоза детей в РФ носит систематический характер и заранее подготовлен", - пишет ведомство.

Сообщается, что в лагеря попадают:

сироты, у некоторых из них родителей убили русские;

дети из интернатов, имеющие родню в Украине, однако их вывозят принудительно;

дети родителей, не прошедших фильтрацию и попавших в застенки РФ;

отдельные другие случаи.

В лагерях украинских детей учат гимн и историю России, искривленной трактовке войны: "Происходит идеологическая обработка".

В настоящее время на карту нанесли 45 детских и 12 милитарных лагерей.

В частности, лагеря расположены в России и на временно оккупированной территории Крыма и Луганщины.

Среди милитарных центров некоторые находятся в Чечне: Детский оздоровительный лагерь "Горный ключ" на окраине села Сержень-Юрт, ГБО "Республиканский специализированный центр для детей с особыми потребностями", Российский университет спецназа.

Также в РФ: Центр Курсант в Новосибирске, Центр военно-спортивной подготовки "Русь" – Пермский край, Областной детско-юношеский центр Аванпост – Тюменская область, Парк-отель "Колкуново" – Тверская область, Пейнтбольный клуб "Тактика" и Полигон команды 13СБ. – Московская область.

Кроме того, среди лагерей милитарного воспитания молодежи есть и "Лесные просторы" в поселке Ковпаково Луганской области.

Посмотреть карту .