Центр сопротивления опубликовал карту лагерей, куда РФ вывезла украинских детей
Обнародовали карту лагерей, куда российские войска расселяют депортированных украинских детей с временно оккупированных территорий
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
"Карта создана на основе данных из открытых источников и будет дополняться. Как видно из географии лагерей, процесс вывоза детей в РФ носит систематический характер и заранее подготовлен", - пишет ведомство.
Сообщается, что в лагеря попадают:
- сироты, у некоторых из них родителей убили русские;
- дети из интернатов, имеющие родню в Украине, однако их вывозят принудительно;
- дети родителей, не прошедших фильтрацию и попавших в застенки РФ;
- отдельные другие случаи.
В лагерях украинских детей учат гимн и историю России, искривленной трактовке войны: "Происходит идеологическая обработка".
В настоящее время на карту нанесли 45 детских и 12 милитарных лагерей.
В частности, лагеря расположены в России и на временно оккупированной территории Крыма и Луганщины.
Среди милитарных центров некоторые находятся в Чечне: Детский оздоровительный лагерь "Горный ключ" на окраине села Сержень-Юрт, ГБО "Республиканский специализированный центр для детей с особыми потребностями", Российский университет спецназа.
Также в РФ: Центр Курсант в Новосибирске, Центр военно-спортивной подготовки "Русь" – Пермский край, Областной детско-юношеский центр Аванпост – Тюменская область, Парк-отель "Колкуново" – Тверская область, Пейнтбольный клуб "Тактика" и Полигон команды 13СБ. – Московская область.
Кроме того, среди лагерей милитарного воспитания молодежи есть и "Лесные просторы" в поселке Ковпаково Луганской области.
- Ранее Офис генерального прокурора сообщил о том, что с 24 февраля 2022 года до 23 марта 2023 года в результате военных действий российских войск в Украине погибли 465 детей, по меньшей мере 940 получили ранения.
- Церемония памяти детей, погибших в результате российской агрессии, состоялась в Киеве 26 марта в рамках образовательной Магистральной (не) конференции "EdCamp Kyiv".
- 26 марта президент Украины провел встречу с актером Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ, во время которой обсудил с ними гуманитарную поддержку и защиту детей.
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