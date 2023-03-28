Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная воєнні злочини Росії Центр сопротивления опубликовал карту лагерей, куда РФ вывезла украинских детей

Центр сопротивления опубликовал карту лагерей, куда РФ вывезла украинских детей

28 мартa, 2023 вторник
13:20
воєнні злочини Росії

Обнародовали карту лагерей, куда российские войска расселяют депортированных украинских детей с временно оккупированных территорий

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Карта создана на основе данных из открытых источников и будет дополняться. Как видно из географии лагерей, процесс вывоза детей в РФ носит систематический характер и заранее подготовлен", - пишет ведомство.

Сообщается, что в лагеря попадают:

  • сироты, у некоторых из них родителей убили русские;
  • дети из интернатов, имеющие родню в Украине, однако их вывозят принудительно;
  • дети родителей, не прошедших фильтрацию и попавших в застенки РФ;
  • отдельные другие случаи.

В лагерях украинских детей учат гимн и историю России, искривленной трактовке войны: "Происходит идеологическая обработка".

В настоящее время на карту нанесли 45 детских и 12 милитарных лагерей.

В частности, лагеря расположены в России и на временно оккупированной территории Крыма и Луганщины.

Среди милитарных центров некоторые находятся в Чечне: Детский оздоровительный лагерь "Горный ключ" на окраине села Сержень-Юрт, ГБО "Республиканский специализированный центр для детей с особыми потребностями", Российский университет спецназа.

Также в РФ: Центр Курсант в Новосибирске, Центр военно-спортивной подготовки "Русь" – Пермский край, Областной детско-юношеский центр Аванпост – Тюменская область, Парк-отель "Колкуново" – Тверская область, Пейнтбольный клуб "Тактика" и Полигон команды 13СБ. – Московская область.

Кроме того, среди лагерей милитарного воспитания молодежи есть и "Лесные просторы" в поселке Ковпаково Луганской области.

Посмотреть карту .

  • Ранее Офис генерального прокурора сообщил о том, что с 24 февраля 2022 года до 23 марта 2023 года в результате военных действий российских войск в Украине погибли 465 детей, по меньшей мере 940 получили ранения.
  • Церемония памяти детей, погибших в результате российской агрессии, состоялась в Киеве 26 марта в рамках образовательной Магистральной (не) конференции "EdCamp Kyiv".
  • 26 марта президент Украины провел встречу с актером Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ, во время которой обсудил с ними гуманитарную поддержку и защиту детей.
Россия
Крым
Луганщина
Чечня
война с Россией
Читайте также:
Очільник МОН Оксен Лісовий
26 мартa, 2023 воскресенье
Передача министром Лисовым диссертации на экспертизу выглядит признанием, что он ее не читал, - Егорченко.
28 мартa, 2023 вторник
Над Киевом силы ПВО сбили 12 "шахедов", от падения обломков горел магазин
Давид Арахамія
27 мартa, 2023 понедельник
Арахамия допустил вероятность проведения дополнительной мобилизации из-за угроз со стороны Беларуси
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.75
    Покупка 37.75
    Продажа 38.55
  • EUR
    Покупка 40.35
    Продажа 41.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
28 мартa
13:20
США поддерживают создание трибунала для расследования преступлений РФ в Украине
13:18
Великобритания и Польша построят в Украине села для переселенцев
12:55
Amnesty International
Amnesty International: российская война в Украине разоблачила двойные стандарты Запада
12:50
ООН
Комиссия ООН продолжит искать доказательства геноцида в Украине, но если ей продлят мандат
12:38
В Киеве за две недели зарегистрировали около 1,3 тыс. случаев COVID-19
12:10
Словакия хочет при поддержке ЕС увеличить производство 155-мм снарядов до 150 тыс. в год
12:04
Герман Галущенко
Украина имеет профицит генерации, так что может экспортировать электроэнергию в ЕС, - министр Галущенко
12:02
В МИД Беларуси заявили, что размещение ядерного оружия на ее территории соответствует международному праву.
12:02
OPINION
Алексей Голобуцкий
Почему для Си Путин выглядит бесперспективным идиотом
11:57
Стало известно, когда Ребров начнет работу в сборной Украины
11:47
Представитель Зеленского в Раде отрицает необходимость дополнительной мобилизации из-за ядерного оружия в Беларуси
11:26
Эксклюзив
Андрей Рева
Нужно монетизировать льготы участникам боевых действий - экс-министр соцполитики Рева
11:22
В Одесской области из-за непогоды без света осталось 28 населенных пунктов
11:18
Зеленского ждут с необъявленным визитом в Варшаве, - МИД Польши
11:15
Искусственный интеллект способен разрушить рынок труда, повлияв на 300 млн рабочих мест, - Financial Times
10:59
Россия во время ракетных атак больше применяет авиацию, чем морские ракетоносители, - Гуменюк
10:55
Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены школа, детсад и дома
10:50
"Пентагон разработал несколько вариантов": генерал Милли пообещал, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном
10:50
Обновлено
Российская армия сбросила на Сумщине авиабомбу: разрушен гараж и повреждены дома, пострадал человек
10:41
Ночью российская армия обстреляла больницу в Херсоне
10:34
Приказал снять лопоты с вертолетов, чтобы ими не воспользовались ВСУ: экс-президенту АО "Мотор Сич" сообщили о новом подозрении
10:24
Установлено лицо полковника РФ, отдавшего приказ о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе
10:20
"Вскоре приступят к боевым задачам": Резников показал британские танки Challenger в действии в Украине
10:17
Инфографика
доллар
Курс валют в Украине на 28 марта: цены в обменниках
10:09
Сырский назвал главную задачу ВСУ на Бахмутском направлении
10:05
OPINION
Ядерное оружие в Беларуси – старт избирательной кампании Путина
10:00
Россия потеряла под Авдеевкой большую часть танкового полка, - британская разведка
09:54
Трамп посоветовал американцам молиться из-за решения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси
09:44
Обзор
Всеобщая забастовка, столкновения на улицах и обращение премьера: что произошло в Израиле
09:41
Эксклюзив
Окружение Авдеевки маловероятно, ВСУ надежно держат оборону, - Згурец
09:41
В Украину может поступить самый большой запас старых боеприпасов болгарской армии, это переломит ход войны, - экс-министр обороны Болгарии
09:20
В Twitter только верифицированные аккаунты смогут попадать в рекомендации и участвовать в опросах
09:20
В Саудовской Аравии автобус врезался в мост и перевернулся, по меньшей мере 20 человек погибли
08:52
Эксклюзив
В Черном море продолжают дежурить 7 вражеских кораблей, среди них подводный ракетоноситель, - Гуменюк
08:30
Россия обстреляла 4 приграничных района Харьковщины за прошедшие сутки, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки
08:17
Инфографика
РФ потеряла в Украине за сутки 570 военных, 7 танков и 19 беспилотников
08:16
В течение суток российская армия обстреляла Херсонщину 60 раз, пять человек ранены
08:02
OPINION
Годовщина "Чуда под Киевом"
08:01
Джошуа устроил с американцем дуэль взглядов перед возвращением на ринг
07:53
Ночью вражеский дрон попал по частному предприятию в Днепре, горело 4 тыс. м²
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV