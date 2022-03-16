Центр СНБО напомнил правила пересечения границы с детьми во время войны
Центр противодействия дезинформации сообщил, кто может вывезти ребенка в возрасте до 16 лет за границу во время войны
Об этом говорится в телеграмм-канале ЦПИ .
Ребенка может сопровождать один из родителей, бабушка дедушка, совершеннолетние брат, сестра, мачеха, отчим или другое лицо, уполномоченное одним из родителей
Для выезда в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата или сестры, мачехи, отчима нужно иметь документы, подтверждающие семейные связи ребенка и сопровождающего его (свидетельство о рождении, браке и т.д.).
Нотариально удостоверенное согласие родителя на выезд ребенка за границу необходимо в случае выезда ребенка в сопровождении человека, не являющегося одним из его родителей, бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, мачехой или отчимом. Заверить справку можно в органах опеки и попечительства органов местного самоуправления.
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