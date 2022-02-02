Центр Разумкова: 44,9% украинцев готовы взяться за оружие и защищать Украину в случае нового вторжения РФ

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передаёт Еспресо.TV.

На вопрос "Готовы ли Вы защищать Украину с оружием в руках?" 44,9% респондентов ответили, что готовы защищать страну любым способом. Почти такое же количество людей (45,4%) сказали, что не будут вмешиваться, считают это делом военных.

В то же время, среди опрошенных мужчин готовы защищать Украину 61,3% респондентов, среди женщин таких 31,6%. В Центре Разумкова отмечают, что чаще всего готовы приступить к обороне молодые мужчины в возрасте от 18 до 29 лет.

Также данные отличаются по регионам. О готовности взять в руки оружие больше всего высказывались мужчины из западных областей (73,7%), почти одинаково – из центральных (59,7%) и восточных (58%). И только 48,4% мужского населения Юга ответили о готовности.

Кроме того, 44,9% опрошенных утвердительно ответили на вопрос "Стоит ли воспринимать накопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года?" В то же время, не считают угрозу вторжения РФ реальной 43,7% респонтентов.

В исследовании отмечают, что чем выше уровень образования респонденты, тем чаще они соглашаются с тем, что угроза усиления российской агрессии реальна.

По регионам ответы отличаются так: в центральных областях 54,9% опрошенных сказали, что угроза реальна, а 35,1% – нет. В западных да ответили 51,6% и нет – 43,2%, в южных – соответственно 36,1% и 45,1%, а в восточных – соответственно 28,5% и 55,7%.





Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".

Напомним, по мнению 65% украинцев, войну на Востоке Украины начала Россия .



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