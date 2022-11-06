Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"Ситуация сложная из-за погодных условий. Пока она улучшилась, но влага в земле не дает возможности проезжать колесной техникой. Какое-то наше продвижение возможно только на гусеницах. Это очень усложняет движение ВСУ вперед. Что касается контрнаступления, ситуация немного замедлилась возле Белогоровки и Кременной. Более или менее есть движение вокруг Сватово - севернее, южнее. Сейчас Сватово является центром противостояния на Луганщине", - рассказал он.