Центр противостояния в Луганской области - Сватово, - глава Северодонецкой РВА Власенко
Контрнаступление Вооруженных Сил Украины в Луганской области замедлилось, самые активные действия происходят вокруг Сватово
Об этом в эфире Еспресо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"Ситуация сложная из-за погодных условий. Пока она улучшилась, но влага в земле не дает возможности проезжать колесной техникой. Какое-то наше продвижение возможно только на гусеницах. Это очень усложняет движение ВСУ вперед. Что касается контрнаступления, ситуация немного замедлилась возле Белогоровки и Кременной. Более или менее есть движение вокруг Сватово - севернее, южнее. Сейчас Сватово является центром противостояния на Луганщине", - рассказал он.
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