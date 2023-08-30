Центр противодействия коррупции: идея приравнять коррупцию к госизмене представляет угрозу для евроинтеграции Украины

Об этом в эфире Еспресо заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"До сих пор идея относительно приравнения коррупции к госизмене остается. Есть намерение Офиса президента подать законопроект. Сейчас проходят определенные дискуссии и коммуникации внутри различных правоохранительных органов, в частности в СБУ и Офисе генпрокурора, чтобы предложить версию законопроекта", - сказала она.

На ее взгляд, наши международные партнеры все очень хорошо понимают.

"Как только президентский законопроект появится, будет публичная и непубличная коммуникация наших партнеров по угрозам, которые несет этот документ для всей антикоррупционной инфраструктуры. Соответственно, этот законопроект будет нести угрозу нашей евроинтеграции", - считает Каленюк.

Исполнительный директор ЦБК напомнила, что создание независимых антикоррупционных органов с исключительной подследственностью - это было требование ЕС и МВФ, она продолжается с 2014 года.

"Благодаря исполнению мы получили безвиз с ЕС. Осенью будет следующий раунд оценки сотрудничества ЕС и Украины, выполнение семи требований. ЕС будет решать, открывать ли официальные переговоры о вступлении. В этот исторический момент - появляется очень дебильная инициатива с планом поломать антикоррупционную инфраструктуру" , добавила Каленюк.

Она считает, что все эти тезисы относительно уравнения очень хорошо звучат, но есть не столь привлекательно коммуникационно, но очень эффективные инструменты, которые нужно принять депутатам.

"Это возврат электронного декларирования, открыт доступ к нему для всех граждан, усиление независимости САП (создание отдельного юридического лица), создание независимого экспертного учреждения при НАБУ, которое сможет быстро и беспристрастно подтверждать или опровергать наличие ущерба в рамках уголовных производств. Есть целый ряд скучных инструментов, которые очень давно подвисли в парламенте, за которые никто не берется, потому что они будут карательным мечом против топкоррупции, в частности народных депутатов", - подытожила исполнительный директор Центра противодействия коррупции .