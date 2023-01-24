Об этом информирует в Медиацентре старшая аналитика Центра противодействия дезинформации при СНБО Марина Воротынцева.

"Центр противодействия дезинформации отслеживает все каналы на YouTube, распространяющие российскую пропаганду и дезинформацию. Только за прошлый год заблокировано более 100 таких каналов, удален весь контент", - заявила Воротынцева.

ЦПД продолжает обнаруживать каналы в YouTube, распространяющие дезинформацию и роспропаганду.

"Мы верифицируем эти каналы, определяем их администраторов и работаем с администрацией Google. Я не могу сказать, что все просьбы, но когда мы в достаточной степени аргументируем и готовим доказательную базу по поводу этого контента, что именно в этом контенте содержится, каналы блокируются", - добавила аналитика.

Служба безопасности Украины разоблачила последовательницу коллаборанта Кирилла Стремоусова, которая через социальные распространяла кремлевские нарративы по войне в Украине.

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