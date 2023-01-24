Центр противодействия дезинформации заблокировал более сотни каналов в YouTube, распространявших роспропаганду
В 2022 году Центр противодействия дезинформации при СНБО добился блокировки более 100 YouTube-каналов, распространявших российскую пропаганду
Об этом информирует в Медиацентре старшая аналитика Центра противодействия дезинформации при СНБО Марина Воротынцева.
"Центр противодействия дезинформации отслеживает все каналы на YouTube, распространяющие российскую пропаганду и дезинформацию. Только за прошлый год заблокировано более 100 таких каналов, удален весь контент", - заявила Воротынцева.
ЦПД продолжает обнаруживать каналы в YouTube, распространяющие дезинформацию и роспропаганду.
"Мы верифицируем эти каналы, определяем их администраторов и работаем с администрацией Google. Я не могу сказать, что все просьбы, но когда мы в достаточной степени аргументируем и готовим доказательную базу по поводу этого контента, что именно в этом контенте содержится, каналы блокируются", - добавила аналитика.
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