Центр противодействия дезинформации СНБО рассказал о российских фейках, распространявшихся 1 апреля

Об этом ЦПД сообщает на своей странице в Facebook.

В частности, отмечается, что ложны такие "вбросы":

Служба внешней разведки РФ сообщила, что, по имеющимся у них данным, Украина заявила Великобритании об отсутствии намерения соблюдения Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Этим разведка РФ пытается дискредитировать Украину на международной арене.

В Энергодаре кафиры распространяют информацию о якобы прекращении Украиной выплаты заработных плат госслужащим. В то же время, враг утверждает, что в дальнейшем такие выплаты будет осуществляться РФ.

В Минобороны РФ заявили, что украинские националисты заменяли шлюзы Александровской ГЭС, расположенной в Николаевской области, и в любой момент могут их взорвать, чтобы обвинить в этом армию РФ.

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