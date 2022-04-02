Центр противодействия дезинформации СНБО рассказал о российских фейках, распространявшихся 1 апреля
Эксперты Центра собрали подборку манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг продуцировал в течение суток
Об этом ЦПД сообщает на своей странице в Facebook.
В частности, отмечается, что ложны такие "вбросы":
- Служба внешней разведки РФ сообщила, что, по имеющимся у них данным, Украина заявила Великобритании об отсутствии намерения соблюдения Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Этим разведка РФ пытается дискредитировать Украину на международной арене.
- В Энергодаре кафиры распространяют информацию о якобы прекращении Украиной выплаты заработных плат госслужащим. В то же время, враг утверждает, что в дальнейшем такие выплаты будет осуществляться РФ.
- В Минобороны РФ заявили, что украинские националисты заменяли шлюзы Александровской ГЭС, расположенной в Николаевской области, и в любой момент могут их взорвать, чтобы обвинить в этом армию РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное