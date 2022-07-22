Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев о новом нарративе российских пропагандистов
Центр противодействия дезинформации предупредил о нарративе, который 22 июля распространяют российские пропагандисты
Об этом сообщает telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
Российские СМИ продвигают нарратив, что "Россия открыта для переговоров, вопрос только в Украине". В то же время МИД РФ говорит, что "географические задачи" войны изменились из-за поставок вооружения Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что переговоры с РФ возможны только после поражения оккупантов на поле битвы, "иначе это будет снова на языке ультиматумов".
"Распространение указанного манипулятивного нарратива имеет целью переложение ответственности РФ за продолжение войны на Украину и ее западных партнеров. Таким образом, пропаганда России готовит информационную основу для аннексии временно оккупированных территорий на Юге Украины", - считают аналитики ЦПД.
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