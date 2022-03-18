Центр противодействия дезинформации предупредил об опасной SMS-рассылке про начисление денег
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает об очередной разновидности интернет-мошенничества
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
"Украинцам начало поступать сообщение на телефон с текстом "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" и дальше идет ссылка. Ни в коем случае не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан", - говорится в заявлении ЦПД .
Если вы заказывали услугу получения одноразовой денежной помощи в размере 6500 грн через приложение "Дия", ожидайте уведомления о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь.
Уведомление о начислении денег не содержит ссылок, а только текстовую информацию. Не переходите по любым сомнительным ссылкам, не проверив их. Всегда лучше позвонить на горячую линию.
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