Центр противодействия дезинформации предупредил об опасной SMS-рассылке про начисление денег

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.



"Украинцам начало поступать сообщение на телефон с текстом "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" и дальше идет ссылка. Ни в коем случае не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан", - говорится в заявлении ЦПД .



Если вы заказывали услугу получения одноразовой денежной помощи в размере 6500 грн через приложение "Дия", ожидайте уведомления о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь.



Уведомление о начислении денег не содержит ссылок, а только текстовую информацию. Не переходите по любым сомнительным ссылкам, не проверив их. Всегда лучше позвонить на горячую линию.



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