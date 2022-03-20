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Центр противодействия дезинформации объяснил украинцам, что такое "закрытое небо"

20 мартa, 2022 воскресенье
01:59
война с Россией

В Центре противодействия дезинформации объяснили украинцам, что такое "закрытое небо", требуемое в США и НАТО

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"No-Fly Zone – это приказ о запрете полетов в определенной зоне. В случае угрозы его временно используют для защиты: правительственных зданий, священных мест и массовых мероприятий. В военном контексте бесполетная зона предотвращает вход самолетов в запрещенное воздушное пространство", - пояснили в ЦПД.

Бесполетная зона над Украиной будет означать, что вооруженные силы, в частности НАТО, будут непосредственно атаковать любые российские самолеты, которые появятся над Украиной, то есть будут стрелять по ним в случае необходимости

"В США и НАТО введение бесполитной зоны над Украиной равно объявление войны России", - подчеркнули в Центре.

Ранее No-Fly Zone использовали трижды:

  • 1991 год. США установили в Ираке 2 бесполетных зоны для защиты религиозных групп. Это было сделано без поддержки ООН.
  • 1992 год. В ходе конфликта на Балканах ООН запретила несанкционированные военные полеты над Боснией.
  • 2011 год. Совбез ООН также утвердил бесполетную зону в Ливии.

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русская агрессия
война
НАТО
США
закрытое небо
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