Центр противодействия дезинформации объяснил украинцам, что такое "закрытое небо"

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.



"No-Fly Zone – это приказ о запрете полетов в определенной зоне. В случае угрозы его временно используют для защиты: правительственных зданий, священных мест и массовых мероприятий. В военном контексте бесполетная зона предотвращает вход самолетов в запрещенное воздушное пространство", - пояснили в ЦПД.



Бесполетная зона над Украиной будет означать, что вооруженные силы, в частности НАТО, будут непосредственно атаковать любые российские самолеты, которые появятся над Украиной, то есть будут стрелять по ним в случае необходимости



"В США и НАТО введение бесполитной зоны над Украиной равно объявление войны России", - подчеркнули в Центре.



Ранее No-Fly Zone использовали трижды:

1991 год. США установили в Ираке 2 бесполетных зоны для защиты религиозных групп. Это было сделано без поддержки ООН.

1992 год. В ходе конфликта на Балканах ООН запретила несанкционированные военные полеты над Боснией.

2011 год. Совбез ООН также утвердил бесполетную зону в Ливии.

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