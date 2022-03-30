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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку манипуляций от России за 29 марта

30 мартa, 2022 среда
02:13
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку манипуляций от России, которые враг продуцировал 29 марта

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 29 марта россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Оккупационные войска возобновили тактику обстрелов захваченных населенных пунктов для дискредитации ВСУ в глазах местного населения. Важно: перед обстрелами оккупанты озвучивают местному населению информацию о планировании наступления силами ВС Украины.

Манипуляция: Минобороны РФ сообщило, что политическое и военное руководство Украины "приказывает нацбатам снимать постановочные видео о якобы совершенных военными россиях убийствах мирных граждан и мародерстве".

Манипуляция: Пропагандисты России продолжают продвигать тезисы "ни русофобии, россияне не должны отвечать за путина, россияне не должны страдать от санкций". Указанное было озвучено в эфире итальянского телеканала RAI Мариной Овсянниковой, ранее выходившей на телевидении России с антивоенным плакатом.

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