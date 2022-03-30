Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку манипуляций от России за 29 марта

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 29 марта россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: Оккупационные войска возобновили тактику обстрелов захваченных населенных пунктов для дискредитации ВСУ в глазах местного населения. Важно: перед обстрелами оккупанты озвучивают местному населению информацию о планировании наступления силами ВС Украины.



Манипуляция: Минобороны РФ сообщило, что политическое и военное руководство Украины "приказывает нацбатам снимать постановочные видео о якобы совершенных военными россиях убийствах мирных граждан и мародерстве".



Манипуляция: Пропагандисты России продолжают продвигать тезисы "ни русофобии, россияне не должны отвечать за путина, россияне не должны страдать от санкций". Указанное было озвучено в эфире итальянского телеканала RAI Мариной Овсянниковой, ранее выходившей на телевидении России с антивоенным плакатом.





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