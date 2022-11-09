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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 ноября

9 ноября, 2022 среда
22:14
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 9 ноября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 9 ноября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Представитель делегации РФ А. Шевченко на заседании ГА ООН заявил, что Россия ожидает от МАГАТЭ продолжения мониторинга объектов Украины по созданию "грязной бомбы", поскольку Украина имеет необходимые производственную базу и научный потенциал для создания такой бомбы.

Дезинформация: Посол РФ в США А. Антонов сообщил: "Заявления США о приближающемся армагеддоне безосновательны и имеют целью настроить как можно больше стран против России… РФ никому не угрожает ядерным оружием и стремится предотвратить развитие ситуации по неконтролируемому сценарию".

Фейк: В сети набрало популярность фото с изображением военного, на рюкзаке которого размещена нашивка с флагом Третьего Рейха. Однако это не соответствует действительности, поскольку после обработки фото программой по определению фоторедактирования обнаружено, что на фотографии флаг Третьего Рейха появился на месте флага Израиля.

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