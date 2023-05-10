Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 9 мая
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 9 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на российскую детскую омбудсменку Львову-Белову сообщили, что был опыт, когда из "новых регионов РФ" эвакуировали девочку с вырезанной свастикой на спине.
"Ребенка не удалось спасти. Поэтому нацизм не должен существовать. И сейчас аппарат уполномоченного по правам ребенка ведет работу над искоренением этого явления", - говорится в наративе.
Фейк: "Жители прифронтового Токмака не ждут ВСУ и не собираются никуда ехать… Состояние духа у людей, несмотря на угрозу наступления ВСУ, спокойное".
Российские СМИ также, вроде бы цитируя местных жителей, заявили, что в возвращение Украины не верят, поскольку она ничего им не даст, ведь уже все потеряла.
Манипуляция: "Украинский народ стал заложником госпереворота и планов Запада, в этом причина нынешней катастрофы в Украине", – заявил президент РФ В. Путин во время выступления на красной площади.
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