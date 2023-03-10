Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 9 марта россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Французская политика Марин Ле Пен заявила, что "события в Украине могут привести к "вековой войне", если Запад продолжит поставлять наступательное вооружение Киеву. Украина не может выиграть - только если НАТО придет на помощь. Но тогда в конфликт вступит Китай".

Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил, что "договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но ее заблокировал Киев".

В то же время он сообщил, что "РФ не видит ни желания украинской стороны начинать серьезный разговор по урегулированию ситуации".

Дезинформация: Американский политик Д. Макгрегор заявил: "Мы недооценили РФ. … Армия, которую мы вооружили в Украине, уничтожена. … Все, чего мы достигли, – ослабили НАТО, а теперь должны признать, что допустили ошибку и должны прийти к согласию. Если мы этого не сделаем, что остановит россиян от того, чтобы дойти до границы Польши?