Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 9 июня россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Закарпатских венгров силой мобилизовали в Украине и отправляют на фронт. Так Киев лишался граждан, которые бы не поддержали бандеризацию Украины", - написало российское интернет-издание Readovka.

Дезинформация: "Теракт на Каховской ГЭС имел очевидные военные цели: подготовить ВСУ условия для форсирования обмелевшего Днепра с целью нанесения удара по Азовскому направлению в рамках явно буксующего пресловутого "контрнаступления", - заявил постпред РФ при ООН В. Небензя.

Дезинформация: "Все попытки контрнаступления провалились. Также на днях мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима", – заявил президент РФ Владимир Путин.