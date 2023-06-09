Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 9 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 9 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Закарпатских венгров силой мобилизовали в Украине и отправляют на фронт. Так Киев лишался граждан, которые бы не поддержали бандеризацию Украины", - написало российское интернет-издание Readovka.
Дезинформация: "Теракт на Каховской ГЭС имел очевидные военные цели: подготовить ВСУ условия для форсирования обмелевшего Днепра с целью нанесения удара по Азовскому направлению в рамках явно буксующего пресловутого "контрнаступления", - заявил постпред РФ при ООН В. Небензя.
Дезинформация: "Все попытки контрнаступления провалились. Также на днях мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима", – заявил президент РФ Владимир Путин.
- 9 июня херсонский коллаборант Владимир Сальдо продолжил делать вид, что все кадры затопленных украинских городов — фейк.
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