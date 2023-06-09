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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 июня

9 июня, 2023 пятница
22:49
Война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 9 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 9 июня россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Закарпатских венгров силой мобилизовали в Украине и отправляют на фронт. Так Киев лишался граждан, которые бы не поддержали бандеризацию Украины", - написало российское интернет-издание Readovka.

Дезинформация: "Теракт на Каховской ГЭС имел очевидные военные цели: подготовить ВСУ условия для форсирования обмелевшего Днепра с целью нанесения удара по Азовскому направлению в рамках явно буксующего пресловутого "контрнаступления", - заявил постпред РФ при ООН В. Небензя.

Дезинформация: "Все попытки контрнаступления провалились. Также на днях мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима", – заявил президент РФ Владимир Путин.

  • 9 июня херсонский коллаборант Владимир Сальдо продолжил делать вид, что все кадры затопленных украинских городов — фейк.
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Каховская ГЭС
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