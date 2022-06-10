Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 9 июня россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Российские СМИ продолжают тиражирование нарратива об обмене украинского зерна на западное вооружение. В болезненном воображении пропагандистов "предметом торга" стали западные противокорабельные ракеты.

В то же время, пропагандисты заявляют, что "РФ и Турция имеют общую линию, направленную на решение вопроса без западных партнеров".

Фейк: На прокремлевских страницах в Facebook активно распространяется информация о том, что заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обвинил РФ в уничтожении западного оружия, предоставляемого Украине.



Манипуляция: Президент РФ Владимир Путин заявил: "Петр I возвращал и укреплял территории… он воевал со Швецией и, казалось бы, что-то отторгал – ничего он не отторгал. Он возвращал и укреплял – вот что он делал. Судя по всему, нашей судьбе тоже выпало возвращать и укреплять".

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