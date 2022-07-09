Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 9 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Экспрезидент РФ Дмитрий Медведев заявил: "с Россией начали считаться по-настоящему, как из СССР. А в чем-то и посерьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе, когда нас не звали на встречи, где обсуждались экономические и оборонные вопросы Западных стран».



Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на американское издание The American Thinker сообщили, что "конфликта в Украине можно было избежать в случае объявления нейтрального статуса Киева, автономии Донбасса и признания Крыма в составе РФ".

Манипуляция: Колобранты-"руководители" временно оккупированной территории Запорожской области Е. Балицкий сообщил, что: "администрация Запорожской области обратилась к российским властям с просьбой помочь с газоснабжением, поскольку киевский режим выключил газоснабжение региона".

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