Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 9 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 9 июля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Экспрезидент РФ Дмитрий Медведев заявил: "с Россией начали считаться по-настоящему, как из СССР. А в чем-то и посерьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе, когда нас не звали на встречи, где обсуждались экономические и оборонные вопросы Западных стран».
Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на американское издание The American Thinker сообщили, что "конфликта в Украине можно было избежать в случае объявления нейтрального статуса Киева, автономии Донбасса и признания Крыма в составе РФ".
Манипуляция: Колобранты-"руководители" временно оккупированной территории Запорожской области Е. Балицкий сообщил, что: "администрация Запорожской области обратилась к российским властям с просьбой помочь с газоснабжением, поскольку киевский режим выключил газоснабжение региона".
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