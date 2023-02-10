Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 9 февраля россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российские СМИ сообщили, что министр обороны А. Резников невольно выдал реальные потери Украины: "Суммарно потери украинской стороны достигли убитыми и ранеными уже не менее 300 тыс. человек".

Дезинформация: Заместитель главы МИД РФ С. Рябков заявил: "Мероприятие не сможет нанести стратегическое поражение РФ. … Расширение номенклатуры поставок западного вооружения в Украину все глубже загоняет ситуацию вокруг этой страны в тяжелый кризис".

Манипуляция: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявил: "Пока киевский режим полностью не обанкротится на поле боя, этот поток (вооружение – ред.) не иссякнет. И если с начала СВО мы уже уничтожили более семи с половиной тысяч танков, то 100, 200, 300 новых танков погоды не сделают".