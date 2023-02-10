Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 февраля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 9 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 9 февраля россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российские СМИ сообщили, что министр обороны А. Резников невольно выдал реальные потери Украины: "Суммарно потери украинской стороны достигли убитыми и ранеными уже не менее 300 тыс. человек".
Дезинформация: Заместитель главы МИД РФ С. Рябков заявил: "Мероприятие не сможет нанести стратегическое поражение РФ. … Расширение номенклатуры поставок западного вооружения в Украину все глубже загоняет ситуацию вокруг этой страны в тяжелый кризис".
Манипуляция: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявил: "Пока киевский режим полностью не обанкротится на поле боя, этот поток (вооружение – ред.) не иссякнет. И если с начала СВО мы уже уничтожили более семи с половиной тысяч танков, то 100, 200, 300 новых танков погоды не сделают".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное