Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 9 декабря россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Представитель МИД А.Николенко сообщил, что на почтовые адреса граждан Германии начали поступать письма от имени генконсульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине, однако генконсульство такой рассылки не осуществляло, а информация в письмах не соответствует действительности.

Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что "западная пресса получила негласную директиву объявлять президента Украины В.Зеленского "человеком года"… несколько зарубежных изданий уже "удостоили" украинского лидера почетного звания".

Фейк: В минобороны России отчитались об уничтожении 13 РСЗО HIMARS и их аналогов только в течение 2 дней. При этом общее количество уничтоженного вооружения этого типа, по словам российского минобороны, составляет 44 единицы, однако такая информация абсолютно не соответствует действительности.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb