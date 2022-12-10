Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 декабря
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 9 декабря
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 9 декабря россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Представитель МИД А.Николенко сообщил, что на почтовые адреса граждан Германии начали поступать письма от имени генконсульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине, однако генконсульство такой рассылки не осуществляло, а информация в письмах не соответствует действительности.
Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что "западная пресса получила негласную директиву объявлять президента Украины В.Зеленского "человеком года"… несколько зарубежных изданий уже "удостоили" украинского лидера почетного звания".
Фейк: В минобороны России отчитались об уничтожении 13 РСЗО HIMARS и их аналогов только в течение 2 дней. При этом общее количество уничтоженного вооружения этого типа, по словам российского минобороны, составляет 44 единицы, однако такая информация абсолютно не соответствует действительности.
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