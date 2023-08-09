Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 9 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Пропагандистское издание "РИА Новости" сообщило: "Украинские боевики пытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС".

Манипуляция: По мнению министра обороны РФ С. Шойгу, "готовность Запада вкладывать в Украину ресурсы для излома ситуации на поле боя создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта".

Фейк: Российский TG-канал "Джокер ДНР" написал, что "украинские спецслужбы планируют провокацию на территории республики Беларусь".