Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 9 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 9 августа россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Пропагандистское издание "РИА Новости" сообщило: "Украинские боевики пытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС".
Манипуляция: По мнению министра обороны РФ С. Шойгу, "готовность Запада вкладывать в Украину ресурсы для излома ситуации на поле боя создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта".
Фейк: Российский TG-канал "Джокер ДНР" написал, что "украинские спецслужбы планируют провокацию на территории республики Беларусь".
- 8 августа российская пропаганда запустила новый фейк о мобилизации этнических украинцев в Канаде.
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