Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 9 августа россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Спикер МИД РФ М. Захарова заявила: "американские политики стоят по заявлению Зеленского по поводу "призыва к ответственности [за спецоперацию] всего населения России", поскольку это заявление нацелено на разрушение связей на Европейском континенте, потому что политикам США выгодно ослабление Европы".



Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области В. Рогов заявил: "удар ВСУ по Токмаку нанесен как месть за резолюцию о проведении референдума по вхождению Запорожья в состав России".

Манипуляция: Спикер российского президента Д. Песков заявил: "В.Зеленский должен понимать, что страны Европы, пытающиеся "наказать Россию", уже активно платят за это – и сами страны, и их граждане… рано или поздно эти страны будут спрашивать, или все правильно делает В.Зеленский".

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