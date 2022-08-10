Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 9 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 9 августа россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Спикер МИД РФ М. Захарова заявила: "американские политики стоят по заявлению Зеленского по поводу "призыва к ответственности [за спецоперацию] всего населения России", поскольку это заявление нацелено на разрушение связей на Европейском континенте, потому что политикам США выгодно ослабление Европы".
Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области В. Рогов заявил: "удар ВСУ по Токмаку нанесен как месть за резолюцию о проведении референдума по вхождению Запорожья в состав России".
Манипуляция: Спикер российского президента Д. Песков заявил: "В.Зеленский должен понимать, что страны Европы, пытающиеся "наказать Россию", уже активно платят за это – и сами страны, и их граждане… рано или поздно эти страны будут спрашивать, или все правильно делает В.Зеленский".
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