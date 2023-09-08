Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 8 сентября россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Так называемый советник первого главаря "ДНР" А. Захарченко – А. Казаков прокомментировал визит Энтони Блинкена в Украину: "Был визит Блинкена и был удар по Константиновке. Это было с украинской стороны. Прошу прощения, но это что-то такое ритуальное: принесение жертвы белому господину, приехавшему".

Манипуляция: Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил: "другие страны все больше устают от попыток Запада украинизировать все и вся".

Дезинформация: "Украина идет ва-банк, потому что сегодня на прорыв российской обороны на двух участках Киев бросает свои последние стратегические резервы", - заявил российский военкор-пропагандист А. Коц.