Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 8 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 8 сентября россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Так называемый советник первого главаря "ДНР" А. Захарченко – А. Казаков прокомментировал визит Энтони Блинкена в Украину: "Был визит Блинкена и был удар по Константиновке. Это было с украинской стороны. Прошу прощения, но это что-то такое ритуальное: принесение жертвы белому господину, приехавшему".
Манипуляция: Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил: "другие страны все больше устают от попыток Запада украинизировать все и вся".
Дезинформация: "Украина идет ва-банк, потому что сегодня на прорыв российской обороны на двух участках Киев бросает свои последние стратегические резервы", - заявил российский военкор-пропагандист А. Коц.
- Российская пропаганда распространила фейковый ролик от мобильного оператора Киевстар.
- Кроме того, РФ распространяет фейк, что Украина якобы превратилась в крупнейшего поставщика детей на нелегальные рынки торговли людьми.
- В испаноязычных telegram-каналах распространяется фейк, что причиной поражений армии РФ в Украине является якобы нежелание российского президента Владимира Путина убивать христиан.
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