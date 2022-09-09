Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 8 сентября россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Президент России В. Путин заявил, что "лишь 2 судна и более 80 кораблей с продовольствием из Украины отправились в беднейшие страны, все остальное – в Европу".

Однако согласно статистике ООН в Турцию было отправлено 32 судна, в страны ЕС – 30, в другие страны (в том числе африканские и азиатские) – 25.



Манипуляция: Российские СМИ сообщили: "российская прокуратура требует признать блокаду Ленинграда геноцидом. В прокуратуре считают, что Нюрнбергский процесс не дал правовую оценку блокаде Ленинграда. А признание ее геноцидом поможет защитить национальные интересы России".

Манипуляция: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "в ряде стран Европы, прежде всего в Украине и странах Балтии фальсификация истории, оправдание кровавых преступлений нацистов и их приспешников-коллаборационистов стали нормой. Оскверняются могилы воинов красной армии, ведется атака на советскую мору ".

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