Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 ноября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 8 ноября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 8 ноября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Представитель МИД РФ А. Руденко заявил: "Украина приняла закон, запрещающий ей вести переговоры с РФ. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к переговорам, которые были прерваны не по нашей вине… с нашей стороны, предварительных условий нет никаких…".
Дезинформация: Представитель МИД России Мария Захарова заявила: "РФ и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля после того, как Киев не ответил на предложения РФ… [в то же время] на готовность Киева к переговорам прямо влияет Запад, поставляющий Украине оружие".
Манипуляция: При принятии проекта резолюции ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующих эскалации современных форм расизма…" государства-члены ОДКБ сделали заявление: "Считаем, что важно не просто чтить память за память на Земле, но и отстаивать принципы Устава ООН по итогам Второй мировой войны".
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