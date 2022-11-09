Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 8 ноября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Представитель МИД РФ А. Руденко заявил: "Украина приняла закон, запрещающий ей вести переговоры с РФ. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к переговорам, которые были прерваны не по нашей вине… с нашей стороны, предварительных условий нет никаких…".

Дезинформация: Представитель МИД России Мария Захарова заявила: "РФ и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля после того, как Киев не ответил на предложения РФ… [в то же время] на готовность Киева к переговорам прямо влияет Запад, поставляющий Украине оружие".

Манипуляция: При принятии проекта резолюции ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующих эскалации современных форм расизма…" государства-члены ОДКБ сделали заявление: "Считаем, что важно не просто чтить память за память на Земле, но и отстаивать принципы Устава ООН по итогам Второй мировой войны".

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