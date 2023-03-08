Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 8 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ сообщили о поставках Украине некачественного оружия.

"Польское оружие, попавшее в Украину, оказалось бракованным. … Речь идет о 10 тыс. винтовках MSBS, переданных ВСУ. Итак, военнослужащим ВСУ будет трудно: на месте решить проблемы MSBS они не смогут, но воевать с ненадежным оружием им придется".

Манипуляция: Американский журналист Р. Дрегер заявил: "Когда дым над украинским полем битвы разойдется, мы узнаем, что кучи американских денег пошли в карманы коррумпированных украинцев, а вооружение США попало не туда, куда должно попасть".

Дезинформация: Американский журналист Дж. Вароли заявил, что "без согласия Белого дома статью New York Times о взрывах на "Северных потоках" не было бы опубликовано, потому что все крупные западные СМИ находятся под контролем власти. … Так американские власти пытаются отвести внимание и подозрения от Байдена".