Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 8 июня россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Украинские войска обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина", - заявил коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины В. Сальдо.

Манипуляция: Заместитель председателя Совбеза РФ Медведев выступил с заявлением, в котором сказал, что в Украину могут ввести войска НАТО.

"А население кто-то спросил? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу считает Uncle Sam (США, – ред.)? Ведь его это тоже коснется...", – добавил он.

Дезинформация: "Авария "Боинга" в Украине в июле 2014 года не может рассматриваться как теракт", – заявил на слушаниях в Международном суде ООН представитель РФ Г. Кузьмин.

По его словам, украинские доказательства того, что рейс MH17 был сбит российским ЗРК "Бук", крайне неубедительны и основываются на ложных данных.