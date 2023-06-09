Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 8 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 8 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Украинские войска обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина", - заявил коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины В. Сальдо.
Манипуляция: Заместитель председателя Совбеза РФ Медведев выступил с заявлением, в котором сказал, что в Украину могут ввести войска НАТО.
"А население кто-то спросил? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу считает Uncle Sam (США, – ред.)? Ведь его это тоже коснется...", – добавил он.
Дезинформация: "Авария "Боинга" в Украине в июле 2014 года не может рассматриваться как теракт", – заявил на слушаниях в Международном суде ООН представитель РФ Г. Кузьмин.
По его словам, украинские доказательства того, что рейс MH17 был сбит российским ЗРК "Бук", крайне неубедительны и основываются на ложных данных.
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