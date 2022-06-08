Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 8 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 8 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: На фоне заявления главы Закарпатья В.Никиты о том, что "закарпатские топливные компании не будут поставлять топливо в другие регионы пока не будет обеспечено потребность области", российские СМИ развернули информационную кампанию, основным нарративом которой является тезис "Закарпатье хочет вернуться в "родной гавани", и учитывая географию и этнический состав, эта гавань будет венгерской".
Дезинформация: Во время визита в Турцию глава МИД РФ С.Лавров заявил, что "украинские власти должны разрешить иностранным и своим судам выйти в Черное море для вывоза зерна, со стороны России никаких препятствий для этого нет".
Манипуляция: Колоборанты-"руководители" временно оккупированных территорий Запорожской области заявили, что "в ближайшие несколько месяцев планируется осуществить подготовку к проведению референдума о вхождении территорий в состав РФ и, возможно, провести его осенью 2022 года".
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