Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 8 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Харьковской области В. Ганчев сообщил, что "для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности им был подписан указ о введении военного положения на [оккупированных] территориях региона".



Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "Россия готова к переговорам с украинскими и турецкими коллегами по [экспорту] украинского зерна, в то же время Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна на мировые продовольственные рынки…".

Фейк: В минобороны РФ заявили: "по указанию западных кураторов Киевом отдан приказ совершить карательные рейды в Николаеве с целью публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами. Для этого в Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков нацбата "Цунами", специально акций устрашения".

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