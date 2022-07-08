Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 8 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 8 июля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Харьковской области В. Ганчев сообщил, что "для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности им был подписан указ о введении военного положения на [оккупированных] территориях региона".
Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "Россия готова к переговорам с украинскими и турецкими коллегами по [экспорту] украинского зерна, в то же время Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна на мировые продовольственные рынки…".
Фейк: В минобороны РФ заявили: "по указанию западных кураторов Киевом отдан приказ совершить карательные рейды в Николаеве с целью публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами. Для этого в Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков нацбата "Цунами", специально акций устрашения".
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