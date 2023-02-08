Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 8 февраля россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российские СМИ сообщили, что "российским силовикам стало известно о схеме уклонения от призыва в Украине".

"$10 тыс. – плата военкома, который записывает призывника в волонтерскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования. … Волонтер обязан собирать пожертвования граждан на армию и платить 5-10% от собранной суммы военкома".

Дезинформация: Бывший депутат ВРУ В. Медведчук заявил: "США важно сохранить проамериканский вектор Киева, чтобы прикрыть свое политическое банкротство".

Манипуляция: Российские медиа сообщили, что "у министра обороны Германии Б. Писториуса нет уверенности в том, что Украина сможет вернуть себе Донбасс и Крым", но его слова вырваны из контекста. На самом деле на вопрос о возвращении Крыма и Донбасса он ответил:

"Это как смотреть в хрустальный шар. Украина борется очень храбро. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать его по мере возможностей".



