Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 февраля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 8 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 8 февраля россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российские СМИ сообщили, что "российским силовикам стало известно о схеме уклонения от призыва в Украине".
"$10 тыс. – плата военкома, который записывает призывника в волонтерскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования. … Волонтер обязан собирать пожертвования граждан на армию и платить 5-10% от собранной суммы военкома".
Дезинформация: Бывший депутат ВРУ В. Медведчук заявил: "США важно сохранить проамериканский вектор Киева, чтобы прикрыть свое политическое банкротство".
Манипуляция: Российские медиа сообщили, что "у министра обороны Германии Б. Писториуса нет уверенности в том, что Украина сможет вернуть себе Донбасс и Крым", но его слова вырваны из контекста. На самом деле на вопрос о возвращении Крыма и Донбасса он ответил:
"Это как смотреть в хрустальный шар. Украина борется очень храбро. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать его по мере возможностей".
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