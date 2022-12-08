Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 8 декабря россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Президент РФ В. Путин заявил, "сейчас много шума по поводу ударов по энергетической инфраструктуре [Украины]. Да, мы это делаем. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, взорвал ЛЭП на Курской АЭС, не подвел воду в Донецк? Неснабжение воды – это акт геноцида. Но об этом никто не сказал".

Дезинформация: Глава совета федерации РФ В. Матвиенко заявила, что страны НАТО используют технологии ведения войны чужими руками: "НАТО активно привлекает технологии прокси-войны… Огромные ресурсы вкладываются в работу в инфопространстве и попытки манипулировать общественными настроениями".

Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков заявил, что Россия не намерена аннексировать новые территории в Украине, и намерена "освободить" те регионы, которые РФ уже объявили "своими": "Речь не идет о присоединении новых территорий к РФ, но придется уволить оккупированные Киевом части новых российских регионов".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb