Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 декабря
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 8 декабря
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 8 декабря россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Президент РФ В. Путин заявил, "сейчас много шума по поводу ударов по энергетической инфраструктуре [Украины]. Да, мы это делаем. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, взорвал ЛЭП на Курской АЭС, не подвел воду в Донецк? Неснабжение воды – это акт геноцида. Но об этом никто не сказал".
Дезинформация: Глава совета федерации РФ В. Матвиенко заявила, что страны НАТО используют технологии ведения войны чужими руками: "НАТО активно привлекает технологии прокси-войны… Огромные ресурсы вкладываются в работу в инфопространстве и попытки манипулировать общественными настроениями".
Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков заявил, что Россия не намерена аннексировать новые территории в Украине, и намерена "освободить" те регионы, которые РФ уже объявили "своими": "Речь не идет о присоединении новых территорий к РФ, но придется уволить оккупированные Киевом части новых российских регионов".
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