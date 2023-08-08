Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 8 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 8 августа россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: По мнению спикера госдумы РФ В. Володина, "на Западе уже устали от Зеленского и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. Об этом открыто заявляют на официальном уровне и в Британии, и даже в Польше".
Фейк: "Крах нынешнего киевского режима близок, в западной печати неслучайно появились предположения, что Зеленского скоро могут убить", – сказал Я. Гагин, так называемый советник донецкого коллаборанта Пушилина.
Манипуляция: Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев заявил: "Против нас (России, — ред.) практически открыто воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции".
- 8 августа российская пропаганда запустила новый фейк о мобилизации этнических украинцев в Канаде.
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