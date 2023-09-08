Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 7 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Бывший премьер-министр Украины Н.Азаров в эфире ru-пропагандистского канала заявил: "к концу 2023 года количество потерь ВСУ превысит 500 тыс. человек".

Манипуляция: Пророссийский TG-канал "Резидент" написал: "Офис Президента дал указание таможням не выпускать мужчин с "белыми билетами" из страны до выяснения обстоятельств. За последний месяц из Украины выехало двадцать тысяч мужчин со справками о негодности, что вдвое больше, чем за все лето".

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова комментируя назначение Рустема Умерова, заявила: "Зеленский уволил одного министра обороны из-за коррупции, не инициировав никакого расследования, а вместо него назначил другого, в отношении которого ведется антикоррупционное разбирательство?!".