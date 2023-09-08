Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 7 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 7 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Бывший премьер-министр Украины Н.Азаров в эфире ru-пропагандистского канала заявил: "к концу 2023 года количество потерь ВСУ превысит 500 тыс. человек".
Манипуляция: Пророссийский TG-канал "Резидент" написал: "Офис Президента дал указание таможням не выпускать мужчин с "белыми билетами" из страны до выяснения обстоятельств. За последний месяц из Украины выехало двадцать тысяч мужчин со справками о негодности, что вдвое больше, чем за все лето".
Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова комментируя назначение Рустема Умерова, заявила: "Зеленский уволил одного министра обороны из-за коррупции, не инициировав никакого расследования, а вместо него назначил другого, в отношении которого ведется антикоррупционное разбирательство?!".
- Российская пропаганда распространила фейковый ролик от мобильного оператора Киевстар.
- Кроме того, РФ распространяет фейк, что Украина якобы превратилась в крупнейшего поставщика детей на нелегальные рынки торговли людьми.
- В испаноязычных telegram-каналах распространяется фейк, что причиной поражений армии РФ в Украине является якобы нежелание российского президента Владимира Путина убивать христиан.
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