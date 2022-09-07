Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 7 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 7 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Президент России В. Путин заявил, что "украинская сторона создает угрозу ядерной безопасности… зачем они это делают я не понимаю. Чтобы привлечь внимание к своему положению или создать дополнительный кризис? … [однако] главная угроза – это не сам реактор, а хранилище отходов топлива".
Манипуляция: Российские СМИ сообщили: "по данным Крымского института политических и социологических исследований, присоединение к РФ поддерживает большинство жителей Запорожской и Херсонской областей… положительная динамика фиксируется по показателям: отношение к вхождению в состав России и восприятие возможности получения российского гражданства".
Дезинформация: "США потеряли свою доминирующую позицию... азиатско-тихоокеанский регион стал точкой притяжения капитала, но Запад стремится сохранить миропорядок... социально-экономическая стабильность... приносится в жертву ради диктатуры США в экономике", - заявил президент РФ В. Путин.
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