Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 7 октября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция : Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "Зеленский призвал своих Западных "хозяев" нанести упреждающий ядерный удар по России. Тем самым этот деятель предоставил всему миру доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима, для нейтрализации которых и было СВО".



Дезинформация : Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ М. Буякевич сообщил: "для Украины с ее многомиллионным русскоязычным населением полномасштабное наступление на его права стало началом разрушения постсоветской государственности <…> Процесс этот контролировался иностранными кураторами, фактически лишившими Украину суверенитета".

Дезинформация : Представитель МИД РФ Н. Захарова заявила, что Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в "грязную" ядерную бомбу: "это подтверждает экстремистское поведение об обстреле Запорожской АЭС… сколько мы говорили о том, что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж".

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