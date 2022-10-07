Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 7 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 7 октября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция : Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "Зеленский призвал своих Западных "хозяев" нанести упреждающий ядерный удар по России. Тем самым этот деятель предоставил всему миру доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима, для нейтрализации которых и было СВО".
Дезинформация : Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ М. Буякевич сообщил: "для Украины с ее многомиллионным русскоязычным населением полномасштабное наступление на его права стало началом разрушения постсоветской государственности <…> Процесс этот контролировался иностранными кураторами, фактически лишившими Украину суверенитета".
Дезинформация : Представитель МИД РФ Н. Захарова заявила, что Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в "грязную" ядерную бомбу: "это подтверждает экстремистское поведение об обстреле Запорожской АЭС… сколько мы говорили о том, что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж".
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