Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 7 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформація: Российские СМИ сообщили, что "расплачиваться с Западом за многомиллиардную военную помощь Киеву уже нечем. Все крупные госпредприятия распроданы, и в оборот пошли леса. Для Запада это приемлемая плата за оружие, а для украинских чиновников – возможность набить карманы".

Манипуляция: Американский политолог С. Беннет заявил: "Мероприятие нередко прибегало ко лжи, изменам и манипуляциям, которые были выгодны США. Все это привело к госперевороту в Украине и геноциду российского населения Донбасса. … Западные страны заинтересованы в том, чтобы навредить РФ, разделить ее на части, а ситуация в Украине – просто инструмент в их руках".

Манипуляция: Пророссийские медиа сообщили, что "моральный дух защитников Бахмута очень низкий. Никто не верит в то, что ВСУ удержит город. Солдаты не понимают, зачем бросать новые резервы, если город не несет стратегического значения, а только политического".