Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 7 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 7 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Подрывом аммиакопровода Киев нанес удар по голодающим странам. Также Киев был единственной стороной, которая не заинтересована в реанимации аммиакопровода", - заявили в МИД РФ.
Манипуляция: "Враг и поддерживающий его западный мир готовы на все, чтобы стереть нашу страну с земли", – заявил заместитель председателя совбеза РФ Д. Медведев.
"Наша цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Также это полное очищение нацистского киевского режима", - добавил Медведев.
Дезинформация: "ВСУ при содержании Авдеевки используют ту же тактику, что и в Мариуполе и Бахмуте – прикрываются мирными гражданами и ставят технику в городских кварталах", – заявили в российской разведке.
- 7 июня Россия после повторного обстрела аммиакопровода в Харьковской области начала расширять фейковое видео с "химическим облаком".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.55Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное