Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 7 июня россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Подрывом аммиакопровода Киев нанес удар по голодающим странам. Также Киев был единственной стороной, которая не заинтересована в реанимации аммиакопровода", - заявили в МИД РФ.

Манипуляция: "Враг и поддерживающий его западный мир готовы на все, чтобы стереть нашу страну с земли", – заявил заместитель председателя совбеза РФ Д. Медведев.

"Наша цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Также это полное очищение нацистского киевского режима", - добавил Медведев.

Дезинформация: "ВСУ при содержании Авдеевки используют ту же тактику, что и в Мариуполе и Бахмуте – прикрываются мирными гражданами и ставят технику в городских кварталах", – заявили в российской разведке.