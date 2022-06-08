Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 7 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 7 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В минобороны РФ сообщили, что "ВСУ размещают на элеваторах Харьковской и Донецкой областей тяжелое вооружение, такое как гаубицы и РСЗО, из которых последние обстреливают приграничные районы России".
Фейк: В минобороны РФ заявили: "достоверно установлено, что нацбаты, не желая оставлять запасы зерна жителям Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту… это преступление демонстрирует миру "настоящее лицо" киевского режима, применяющего методы продовольственного".
Манипуляция: Колаборанты-"руководители" Донбасса заявили, что "в ближайшее время обстрел по Донецку прекратится, поскольку существует соответствующий военный план". В то же время последние отмечают, что "освобождение территорий уже близко".
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