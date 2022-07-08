Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 7 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: СМИ РФ сообщили, что у них якобы появились "документы" СБУ, в которых говорится о возможной продаже В.Зеленским и его командой вертолетных двигателей для ВС РФ, однако сотрудникам спецслужбы "объяснили, что не стоит толкать нос не в свои дела".



Дезинформация: Глава российской госдумы В.Володин заявил: "Борис Джонсон стоит за обстрелами [российских] мирных городов - Белгорода, Курска. Британские подданные должны это знать. Он один из идеологов войны против РФ до последнего украинца".

Дезинформация: Путин заявил, что Россия "не отказывается от мирных переговоров, но отказывающиеся должны знать: чем дальше, тем сложнее будет договариваться... [поскольку] войну на Востоке Украины развязал коллективный Запад, а не россиян" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb