Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 7 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 7 июля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: СМИ РФ сообщили, что у них якобы появились "документы" СБУ, в которых говорится о возможной продаже В.Зеленским и его командой вертолетных двигателей для ВС РФ, однако сотрудникам спецслужбы "объяснили, что не стоит толкать нос не в свои дела".
Дезинформация: Глава российской госдумы В.Володин заявил: "Борис Джонсон стоит за обстрелами [российских] мирных городов - Белгорода, Курска. Британские подданные должны это знать. Он один из идеологов войны против РФ до последнего украинца".
Дезинформация: Путин заявил, что Россия "не отказывается от мирных переговоров, но отказывающиеся должны знать: чем дальше, тем сложнее будет договариваться... [поскольку] войну на Востоке Украины развязал коллективный Запад, а не россиян" .
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