Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 7 февраля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Российские СМИ, цитируя французского политика Ф. Филиппо, сообщили, что "коррупционный скандал в Украине говорит о неправомерном использовании западных поставок по Киеву".

"Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью разворовывается, миллиард за миллиардом! Давайте остановим это".

Дезинформация: Министр обороны РФ С. Шойгу заявил: "О варварской сущности украинского руководства свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. … В общей сложности враг совершил более 550 обстрелов. … Войска (РФ, - ред.) подавили эти атаки и продолжают обеспечивать защиту украинцев от геноцида со стороны киевского режима.

Манипуляция: Российские медиа сообщили, что "В. Залужный доложил В. Зеленскому о негативном психологическом состоянии ВСУ под Бахмутом из-за отказа Офиса Президента отвести войска на выгодные позиции. Бойцы считают себя расходным материалом, который бросают на убой".